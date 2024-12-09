Долар скоро здорожчає понад 42 гривні? Що прогнозують експерти

Курс американської валюти до 15 грудня подолає нову межу

Вже досить давно експерти та аналітики обговорюють тему здорожчання долара до 42 гривень і деякі з них впевнені, що упродовж 9-15 грудня цю межу буде подолано.

Як повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає ТСН, на курс гривні буде тиснути багато факторів, тому втримати його на рівні 42 гривні за долар важко. Такої мети також немає у Національного банку України.

"Грудень – місяць значних витрат з держбюджету, частина цих коштів неодмінно додатково прийде на валютний ринок. Це, зокрема, виплата кожному українцю 1000 гривень з держбюджету. Також у грудні вже була чергова виплата відсотків по гривневих облігаціях внутрішньої державної позики – ОВДП", — пояснив аналітик.

Тому, як він прогнозує, очікується контрольоване знецінення гривні й середній курс долара протягом тижня поступово виросте понад 42 гривні. Він перетне цю межу, але "точну цифру назвати складно".

Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, також вважає, що цей тиждень принесе поступовий або швидкий ріст курсу долара до 41,80 гривень. Для міжбанку це означатиме, що є гранична межа безготівкового курсу.

"Відповідно середній готівковий курс долара може зрости у межах 50 коп., тобто максимально до 42,30 грн/долар", — резюмував він.

Курс долара в Україні станом на 9 грудня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 9 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,30 грн (купівля) та 41,80 (продаж). Готівковий курс — 41,70 (купівля) та 41,75 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,4446 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні у грудні.