У Києві біля Ради здають квартиру за ненормальні гроші (фото)

Така оселя не кожному по кишені

У Голосіївському районі Києва всім охочим пропонують зняти квартиру майже за 170 тисяч гривень на місяць. При цьому обіцяють доброзичливих сусідів та комфортні умови проживання.

Інформація про це з’явилася у соцмережі. Лакшері апартаменти розташовані на 5 поверсі елітного ЖК.

В оголошенні зазначено, що у Києві здається в оренду квартира, яка розташована на території урядового кварталу. Вона знаходиться на 5 поверсі.

Усі бажаючі можуть пожити у квартирі з 4 кімнатами у ЖК люкс-класу по вулиці Грушевського 9-а.

Ціна оренди складає 4000 доларів США на місяць або майже 170 тисяч гривень. Загальна площа — 250 м.кв. Кухня-вітальня при цьому займає 100 м.кв. У квартирі є три спальні.

Квартира укомплектована всією необхідною для проживання побутовою технікою та меблями. Можна заселитися навіть із маленькими тваринами.

Варто зазначити, що у квартирі зроблений дизайнерський ремонт із цікавими елементами. Квартира не продається. Її винятково здають в оренду.

Нагадаємо, у селищі міського типу Козин в Обухівському районі Київської області виставили на продаж елітний особняк, в якому є власне укриття, кілька санвузлів та камін. Коштує такий будинок 1,1 мільйона доларів США.

Будинок збудований у класичному стилі та має площу 900 метрів квадратних. Він знаходиться на території в 50 соток.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві за мільйон доларів продають шикарну квартиру з басейном та власним ліфтом. Пентхаус має площу 150 квадратних метрів і обставлений він дуже стильно, вишукано і витончено.