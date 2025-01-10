У Києві помітили рідкісний Tesla Cybertruck (ексклюзивні фото)

Вартість даного електромобіля перевищує мільйон гривень

У Києві зауважили рідкісний електричний пікап Tesla Cybertruck. Своєю назвою він "прогримів" на весь світ після вибуху біля готелю Трампа в американському Лас-Вегасі.

Про це повідомляє "Телеграф". Ми зробили офіційний запит до Головного сервісного центру МВС України та отримали витяг з Єдиного державного реєстру МВС з транспортних засобів, зареєстрованих в Україні.

Цей електромобіль був випущений у 2024 році, його повна маса становить 4159 кг, без навантаження – 3000 кг.

За даними баз ДАІ, сьогодні в Україні налічується єдиний екземпляр цього транспортного засобу. Первинна реєстрація була в Миколаївській області, а в серпні 2024 року машину перереєстрували вже у Святошинському районі Києва.

Вартість цього пікапа у 2024 році становила 150 000 доларів США, що дорівнює 145 342 євро та понад 6 млн гривень. Залежно від моделі на одному заряді пікап має проїжджати до 500 миль (близько 804 км).

Отак виглядає це "диво техніки" на вулицях української столиці.

Нагадаємо, раніше"Телеграф" писав про те, що Cybertruck був помічений у Рівному.