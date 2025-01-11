"Для Трампа і Маска інші люди - це зайвий шум": політичний психолог пояснив дивні заяви і незвичайну дружбу

Обраний президент може стати стриманішим, коли офіційно прийме присягу

Лякаючий своєю непередбачуваністю дует обраного президента США Дональда Трампа і мільярдера Ілона Маска швидше за все протримається недовго. Їм буде складно одне одного витримати.

Обоє впливових чоловіків останнім часом об'єднали свою діяльність та приголомшили увесь світ: Трамп у насмішкуватому тоні пропонує Канаді стати 51-им штатом і хоче купити Гренландію. Ілон Маск цькує опонентів Трампа та нещодавно взагалі назвав Джастіна Трюдо "дівчинкою".

"Телеграф" вирішив поспілкуватися із політичним психологом, завідувачем лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН Вадимом Васютинським про те, як скандальні заяви Дональда Трампа та Ілона Маска можна пояснити з точки зору психології.

Чим схожі Маск і Трамп

Вадим Васютинський стверджує, що перше, чим схожі Маск і Трамп, є яскраво виражений егоцентризм. Тобто і один, і другий орієнтуються на власні думки, і власні почуття.

"Саме в цьому, як вони думають, що вони переживають, вони знаходять критерії істини. Ніби якщо він так думає — то це і є істина. Коли хтось думає інакше, то він помиляється", — пояснює Васютинський.

Другий пункт – обох можна назвати соціопатами. Їм байдуже на те, що думають інші люди. Інші люди – це лише тло для них самих.

"Також можна було б сказати, що вони не моральні. Моральні критерії для них не мають значення. Мораль це насамперед те, як ми враховуємо інтереси інших людей. Оскільки інтереси інших людей, думки інших людей, їм не цікаві, то можна сказати, що і мораль для них не існує. Натомість для них існує якась практична вигода, політична вигода, особиста вигода. Це має значення. А коли там вештаються ще якісь інші люди — то це вже таке, зайвий шум", — каже психолог.

І Трамп, і Маск демонстративні, намагаються бути в центрі уваги:

"Для них найгірша ситуація – це коли про них забувають і ніхто не думає. Про них повинні весь час думати всі решта людей. Трамп більш демонстративний. Йому це потрібно — бути перед мікрофонами та перед камерами. Маск трохи менш залежний від такої явної уваги до нього. Він більше насолоджується знанням, що світ ним захоплюється. Трампу потрібні конкретні докази цього захвату, а Маск просто сам у собі впевнений і йому цього трохи більше вистачає".

Останнім пунктом є манія величі.

"Але у Трампа це манія володіти Америкою, Mаke America Great Again. Ну і далі все, що з цього випливає — Гренландія, Мексика, Канада. А у Маска це манія володіти світом. Причому не так конкретно (політично чи економічно), а інтелектуально, технологічно", — підсумував Васютинський.

Що їх розрізняє

Політичний психолог вважає Маска розумнішим за Трампа, хоча вони обоє досягнули багато чого: Маск створив технологічну імперію, Трамп — бізнесову.

Їхні досягнення, влада, спосіб володіння також трішки відрізняються. Те, що є у Трампа — результат прагматичного володіння, нескінченних розмов про всілякі угоди, які він любить. Натомість влада Маска — більш небезпечна, бо це символічне володіння світом.

"Мене здивувало прагнення Маска опинитися біля Трампа. Мені здавалося, що Маск більш вартісна людина: психологічно складніша, глибша. І тому йому не потрібен Трамп. Це Трампу потрібен би був Маск. Але схоже, що ні. Якщо погодитися з недавно сказаними словами його біографа, що Маск збожеволів, тоді це можна якось пояснити. Хоча не можу цього сказати як психолог, досвідчений у клінічній практиці. Я ще не можу сказати, що Маск божевільний", — зауважує Васютинський.

Чому вони виявилися солодкою парочкою

Що їх об’єднує? Маску потрібен Трамп, щоб конкретизувати свою владу та матеріалізувати вплив. Ніхто не сумнівається у його символічній владі: він ледь не найбагатша людина, він лідер технологій, планує політ на Марс і таке інше. Весь світ це визнає.

"Але, здається, що йому цього мало, йому потрібно цю владу конкретизувати та матеріалізувати. Зокрема, в політичному вигляді. Мовляв, дивіться, президент наймогутнішої країни слухається мене. Президент Трамп керуватиме Америкою, а я вже керую Трампом. Такий прояв його влади над Трампом, а значить, над світом", — пояснює психолог.

А навіщо Маск потрібен Трампу? Психолог звертає увагу на те, що Трамп уже у поважному віці (78 років) і йому потрібна "свіжа кров": енергія, нові ідеї, він уже не може здивувати світ своїми власними ідеями.

"Оскільки він стане президентом надмогутньої країни, то світ очікує від нього багато чого. Українці щось очікують від нього, бо він обіцяв завершити війну. .. Він там (11:38) егоцентрик, демонстративна особа, йому потрібно якось доводити цю свою могутність. І тому він обирає Маска як джерело, яке підтверджує його реальну могутність тощо", — каже психолог.

Але дуже важливий нюанс у тому, що егоцентричні та демонстративні особи з манією величі, як правило, терпіти не можуть одне одного.

"Тому шансів на те, що Трамп довго терпітиме Маска біля себе, зовсім небагато. Та шансів на те, що їхній союз буде міцним, тривалим, ефективним, практично немає. Вже зараз відомо, що американський істеблішмент не задоволений, що Трамп пригрів Маска. Вже зараз виникають питання, хто такий Маск. І якщо джерелом заявочок Трампа про Гренландію, Мексику, Канаду є вплив Маска, і якщо цей вплив справді є нездоровим, тоді я думаю, це доволі швидко закінчиться тим, що Трамп відставить Маска. Мені здається, що Трамп не зможе довго підсичуватися ідеями Маска, бо вони не надто неадекватні, а в Америці все ж таки дуже сильна політична система. Там не будуть терпіти Трампа з його напівбожевільними ідеями. Його будуть ставити на місце Сенат і всі інші. Перспективи цього союзу — якщо не тижні, то місяці, але не роки", — каже психолог.

Як на це варто зараз реагувати, і чи варто взагалі

Світ зараз більш-менш адекватно реагує на ідеї приєднати території кількох країн до США, каже психолог. Є певні формальні правила, які не дозволяють Трампу захопити або купити Гренландію, немає таких формально політичних можливостей.

"Поки ще Трамп не президент США, тому ще немає підстав реагувати якось офіційно. Якщо після інавгурації такі заяви лунатимуть, має бути відповідь. Наприклад, Гренландія, це зачепить Данію; Данія, член НАТО і Європейського Союзу, Канада тим паче має свій статус і тут вже мають бути офіційні заяви відповідних країн і міжнародних організацій… Я думаю, що він (Трамп — Ред.) притихне. В межах самого американського політикуму скажуть: пане президенте, так говорити не можна. Це ж не Росія", — впевнений Васютинський.

Нагадаємо, що окрім Канади та Гренландії, Трамп висловив бажання повернути США контроль над Панамським каналом, стверджуючи, що Панама завищує плату за транзит.