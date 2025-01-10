Переплутали тепле з м’яким? Про що насправді закон про штрафи для оборонки

У "Слузі народу" пояснили хайп Шабуніна навколо законопроєкту №6013

На оборонні підприємства, які затримують постачання зброї, треба накладати один штраф, а не три. А поставку неякісного озброєння чи її зрив слід розслідувати як кримінально справу. Саме про це йдеться у скандальному законопроєкті №6013, навколо якого зчинилося багато галасу.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла народна депутатка від партії "Слуга народу" Галина Янченко. За її словами, наразі оборонно-промисловий комплекс України (ОПК) виготовляє ту зброю, яка може бити по Росії у будь-якій точці, без обмежень західних партнерів.

— Нам дійсно потрібно виробляти більше української зброї, тому що лише українською зброєю ми можемо лупити ворога там і тоді, коли самі вважаємо за потрібне. На українську зброю не поширюється обмеження західних партнерів, коли вони нам забороняють бити по російських аеродромах, звідки щоночі обстрілюють Україну. Нам потрібно розвивати наш оборонно-промисловий комплекс, — наголосила Янченко.

Про штрафи за невчасну поставку зброї

Вона каже, що протягом останніх пів року робоча група, яку очолює депутатка, провела величезне дослідження проблем ОПК. Зараз розробляється низка проєктів, які мають дати "оборонці дихати і розвиватися, щоб вона не вмерла остаточно". І одним із пунктів є перегляд регулювання там, де воно неадекватне, зокрема у питаннях штрафів.

— Наразі є багато регуляцій, які дублюються, накладаються і шкодять розвитку сектора. Наприклад, за порушення строків постачання, тобто за один вид порушення накладають одразу три види покарання, три різні штрафи. Вони визначені в різних законах, тому державний замовник вважає: раз бувають різні штрафи, їх треба сукупно використовувати за порушення строків постачання. Навіть якщо воно відбулося з об'єктивних причин, — пояснює Янченко.

Вона наголошує, що наразі обороні заводи під прицілом ворога і в сьогоденні України є купа причин, які вплинуть на затримку поставок. Але за це порушення накладають аж три штрафи.

— Є одноразовий штраф 7%, є плата за користування коштами 3% кожен місяць, і є ще третій штраф — пеня, який теж становить 3% кожен місяць. Тобто 13% за перший місяць прострочення накладають на українських виробників озброєння, при цьому державні замовники обмежують прибуток цих підприємств по контрактах в середньому 5-7%. Вдумайтесь, штрафи, які регулює держава, вдвічі більші за прибуток, який ця ж сама держава дозволяє виробникам української зброї отримувати. Це дуже неефективно, це вбиває оборонку. Це взагалі може призвести до знищення ОПК, — каже нардепка.

Саме тому робоча група Янченко запропонувала систему "Одне порушення — одне покарання". Тобто залишити з трьох штрафів один найбільш ефективний — пеню. Це прогресивний штраф, який нараховують за кожен день прострочки, і сума якого за кожен місяць прострочки набігає в 3%. Відповідно, другий і третій вид штрафу скасувати.

— Вчора ми скасували другий вид штрафу, це 7%, які були в Господарському кодексі. І також найближчим часом плануємо переглянути оцей третій вид штрафу – плату за користування коштами, яка регулюється цивільним кодексом, — пояснює народна обраниця.

Про поставку неякісного на фронт

Водночас нардепка наголосила, що її робоча група розглядає лише питання прострочення термінів поставки зброї. Адже у питанні неякісної зброї чи взагалі відсутності поставки не може йтися про адміністративну відповідальність, тут має бути кримінальне покарання.

— За неякісні товари потрібно штрафувати і кримінальну відповідальність можна. За непоставку має бути 100% кримінал. Це інші порушення, інша відповідальність, — пояснює Янченко.

До прикладу, справа родини Гринкевичів про поставку неякісної продукції на фронт на понад 1 млрд гривень і відсутність поставок. Нардепка наголосила, що це має каратись за кримінальним провадженням. Але її робоча група займається виключно питанням затримок поставок зброї.

— Неякісне постачати на фронт не можна. Неякісно не можна. Або якісно, але пізніше. Тобто краще все-таки пізніше, але якісно. Неякісне не можна ніколи, ні за яких умов, тому що це ставить під загрозу життя і здоров'я наших захисників. Неякісне не можна постачати ніколи, ні вчасно, ні невчасно, його взагалі просто не можна поставляти, — наголошує Янченко.

Вона також додала, що затримка постачання має каратись штрафом, але адекватним. Треба розуміти, якщо штраф за перший місяць у 2,5 раза більше за прибуток за весь рік по контракту, то такий контракт замовникам невигідно буде виконувати. Тому деякі заводи можуть відмовлятися від держзамовлень, навіть попри заборону експорту продукції оборонного призначення.

— Всередині країни ми обмежуємо п’ятьма відсотками їхні заробітки, за кордон забороняємо експортувати і ще накладаємо драконівські штрафи (три за одне порушення). Це нонсенс. Нам потрібно включити логіку, включити мізки і створити такі умови, щоб виробництво української зброї розвивалося, щоб зброї ставало більше, щоб вона була доступніша, щоб вона була краща, щоб ми могли забезпечувати наше військо. А коли ми закручуємо йому гайки, чим любить займатися Шабунін, то просто підприємство вмирає, — каже Янченко.

Про заяву Шабуніна та Геращенко

На запитання кореспондента, чому голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін зробив гучну заяву, що законопроєкти №6013 (правка №502) і №12202 нібито пропонують звільнити від штрафу компанії, що затримали постачання зброї на фронт на понад 30 днів, Галина Янченко припустила, що це банальна непрофесійність антикорупціонера і "полювання на хайп".

— І некомпетентність, і хайпування, на превеликий жаль, є типовим для цієї людини. Він регулярно робить якісь гучні заяви, причому робить їх не розбираючись добре в тематиці. Я переконана, що Шабунін не був на жодному оборонному підприємстві, не спілкувався з жодним виробником зброї, з жодною асоціацією, не розумів взагалі всього регулювання і тому просто вирішив хайпонути, — каже "слуга".

Вона також наголосила, що критичний коментар депутатки від "Євросолідарності" Ірини Геращенко щодо цього законопроєкту некомпетентний, адже вона перемішала все: і затримку поставок, і відсутність поставок, і неякісні товари. Тож її думка у цьому питанні не є експертною, а сама представниця опозиції "переплутала тепле з м'яким".

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці накинулись на активістів, які опублікували статтю про Міністерство оборони України та його очільника Рустема Умєрова.