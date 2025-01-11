Одразу дві пенсії щомісяця: хто з українців отримуватиме такі виплати

В Україні можливо оформити одразу 2 пенсії, якщо особа отримала інвалідність, а людина, що забезпечувала її, померла

У 2025 році в Україні особи з інвалідністю можуть отримати одразу дві виплати. Це можливо у випадку, коли людина, що забезпечувала їх, померла чи загинула.

Особи з інвалідністю, окрім своєї виплати, будуть отримувати ще пенсію по втраті годувальника, але за певних умов. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

Для оформлення виплати по втраті годувальника особа з інвалідністю має бути непрацездатною, а особа, що забезпечувала їх, померла чи загинула.

До непрацездатних членів родини належать:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV;

діти до 18 років або старші від цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються, — до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти — до 23 років;

чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна збільшити свої пенсійні виплати, а також як розрахувати свою майбутню пенсію.