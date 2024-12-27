Що впливає на розмір майбутньої пенсії та за яких умов вона буде вищою

Аби збільшити свою українську пенсію, громадянину потрібно офіційно працювати, мати норму стажу та, за бажанням, сплачувати додаткові внески

Майбутні пенсіонери в Україні можуть власноруч збільшити свої виплати. Для цього потрібно офіційно працювати, робити добровільні внески та мати певну норму страхового стажу.

Кожен офіційно відпрацьований рік додається до стажу та впливає на розмір пенсії. Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики України.

Сума пенсії також залежить від сплаченого ЄСВ, який буде рости залежно від розміру заробітної плати. Чим більше внесок, тим вища пенсія.

"За даними звіту 9 місяців 2024 року понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні (з них почали сплачувати податки). Це забезпечило додаткові надходження до ПФУ у 97 мільйонів гривень єдиного внеску. Ці внески не лише гарантують пенсійні права працівникам, що їх сплачують, а й впливають на виплати нинішнім пенсіонерам", — мовиться у повідомленні.

Варто нагадати, якщо в особи менше 15 років стажу, то оформити пенсію буде не можливо. Вона матиме право лише на соціальну допомогу від держави.

Водночас українці також можуть самостійно сплачувати внески до ПФ і тим самим збільшувати собі виплату.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки "коштуватиме" місяць та рік страхового стажу у 2025 році в Україні.