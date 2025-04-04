10% на імпорт: Зеленський пояснив, як нові мита Трампа вплинуть на Україну

Україна потрапила до списку країн з митами США. Чи варто хвилюватися українському бізнесу?

США запровадили нові мита на всі імпортні товари, які ввозяться в країну. Про це заявив президент Дональд Трамп у середу, 2 квітня. Україна також потрапила до списку держав, на які поширюється це рішення. Україні "пощастило" – проти неї буде діяти стандартна мінімальна тарифна ставка в 10%.

Попри це, президент Володимир Зеленський під час брифінгу з представниками медіа, запевнив, що ці тарифи суттєво не вплинуть на економіку України.

Як пояснив глава держави, товарообіг між Україною та США невеликий, а найбільша категорія експорту – метал – і раніше обкладалася 25% митом.

Зеленський також наголосив, що мита не торкнуться постачання зброї в Україну, оскільки вони стосуються лише комерційної продукції.

Нові мита стали частиною політики Дональда Трампа, спрямованої на захист американської економіки. Однак експерти зазначають, що такий крок може викликати нові торговельні суперечки між США та іншими країнами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що запроваджені Трампом мита викликали панічне падіння на фондових ринках. Основні Американські індекси S&P500, D&J, Nasdaq впали в середньому на 5%, нафта Brent на 6%, євро зросло до долара з 1,09 до 1,11.