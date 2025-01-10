Хто з пенсіонерів щомісяця отримуватиме не менше 8 тисяч гривень

Дехто з пенсіонерів матиме виплату, яка буде не менше середньої

В Україні у 2025 році деяким пенсіонерам можуть оформити виплату, яка буде менше середньої пенсії. Однак є громадяни, які мають право на виплату, сума якої значно вища за середній показник.

Є чотири категорії літніх осіб, яким щомісяця будуть нараховувати виплату вищу за 8 тисяч гривень. Про це мовиться у "24 Каналі".

Хто з пенсіонерів має право на виплату не менше 8 тисяч гривень

Постраждалі від аварії ЧАЕС за наявності інвалідності І групи. Відповідно до законодавства, їх пенсія не може бути меншою ніж 8187 гривень. Ліквідатори аварії на ЧАЕС, які внаслідок цього здобули інвалідність. У разі наявності ІІІ групи інвалідності пенсія у такому разі становить не менше ніж 8025 гривень, при ІІ групі – не менше ніж 10 700 гривень, за І групи – не менше ніж 13 376 гривень. Військові, які отримали інвалідність під час служби, мають право отримувати пенсію у розмірі 100%, 80% або 60% від розміру грошового забезпечення для І, ІІ чи ІІІ групи відповідно. Особи з інвалідністю внаслідок війни: за наявності ІІІ групи інвалідності пенсія становить 8499 гривень, при ІІ групі – 12 395 гривень, при І групі – 15 346 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, яка буде сума пенсії, якщо зарплата українця складає 12 тисяч гривень.