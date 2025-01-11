Сразу две пенсии ежемесячно: кто из украинцев будет получать такие выплаты

В Украине можно оформить сразу 2 пенсии, если лицо получило инвалидность, а человек, обеспечивавший его, умер

В 2025 году в Украине лица с инвалидностью могут получить сразу две выплаты. Это возможно в случае, когда человек, который их обеспечивал, умер или погиб.

Лица с инвалидностью, кроме своей выплаты, будут получать еще пенсию по потере кормильца, но при определенных условиях. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Для оформления выплаты по потере кормильца лицо с инвалидностью должно быть нетрудоспособным, а обеспечивающее их лицо умерло или погибло.

К нетрудоспособным членам семьи относятся:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет, или возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV;

дети до 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

дети, которые учатся, — до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

дети-сироты — до 23 лет;

муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как можно увеличить свои пенсионные выплаты, а также как рассчитать свою будущую пенсию.