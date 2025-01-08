На таку складно прожити: якою буде пенсія, якщо ваша зарплата 12 тисяч гривень

Телеграф розповів, на яку суму розраховувати особі

Розмір майбутньої пенсії в українця залежить від кількості страхового стажу та розміру зарплати, яку отримувала особа до призначення виплати. Якщо зарплата була невеликою, то і пенсія буде такою.

"Телеграф" вирішив розібратися, якою буде пенсія в українки, яка вийшла на заслужений відпочинок у 60 років і має 35 років стажу. Для цього ми використовували пенсійний калькулятор.

Якщо особа отримувала заробітну плату в 12 тисяч гривень і вирішила вийти в 60 років на пенсію, за умови 35 років страхового стажу, то її пенсія складе 4690 гривень.

Ця сума актуальна на загальних умовах та без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Варто нагадати, що станом на 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсії складав 5852 гривні.

Крім того, З 1 січня підвищення пенсій не буде, оскільки в держбюджеті на 2025 рік соціальні видатки заморожено. Це стосується як мінімальної пенсії, так і мінімальної зарплати, від якої залежать пенсії окремих категорій.

Підвищення пенсій очікується з 1 березня, коли проведуть планову індексацію. Пенсія індексується на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% інфляції за попередній рік.

Раніше "Телеграф" писав про те, у кого з пенсіонерів заберуть частину їх виплати у 2025 році.