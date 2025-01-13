Є одна умова. Як військовому гарантовано отримати 20 тис грн допомоги

В одному місті Хмельниччини бійці розраховують на грошову допомогу у 20 тисяч гривень

Військові в Україні мають право на грошову допомогу у разі підписання першого контракту зі Збройними Силами чи мобілізації. Нарахування такої виплати було затверджено для бійців зі Кам'янця-Подільського.

Сума виплати за укладення першого контракту чи у разі мобілізації складає 20 тисяч гривень. Таке рішення внесли до комплексної програми соціального захисту населення громади на 2021-2025 роки, як повідомляють у Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Кому здійсниться така виплати

Вона передбачена чоловікам, що:

підписали контракт зі Збройними Силами України;

зі Збройними Силами України; або були мобілізовані з 1 січня 2025 року.

Крім того, правила нарахування допомоги поширюються на чоловіків Кам'янець-Подільської територіальної громади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Міністерстві оборони України дали пояснення про те, за яких обставин грошове забезпечення військовослужбовця може збільшитись та які виплати входять до щомісячного нарахування.