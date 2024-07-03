Допомога за перший контракт: які є суми виплати для військових у липні

Є шість категорій осіб, котрим вона не передбачена

Українські військові отримають грошові виплати, одне з яких нараховується при підписанні першого контракту. Є три фіксовані суми, максимальна з яких складає 30 280 гривень.

Розмір допомоги може змінюватись, адже може рости прожитковий мінімум для працездатних осіб. Про це мовиться на сайті Armyinform.

Які є суми за підписання першого контракту та хто їх отримає

особи рядового складу — 8 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року (3028,00 грн) — 24 224 грн;

грн; особи сержантського і старшинського складу — 9 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 27 252 грн;

грн; особи офіцерського складу — 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 30 280 грн.

Ці нарахування передбачені для військових:

яких призначають на посади рядового складу строком на 3 роки;

яких призначають на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;

яких призначають на посади офіцерського складу — 1 рік і більше;

які підписали контракт строком на 5 років і більше, з-поміж військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.

Водночас є 6 категорій бійців, що точно не мають право на цю виплату

Згідно з даними Armyinform, на нарахування не розраховують:

особи рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший — на посаду сержантського та старшинського складу;

особи сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу.

особи офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.

особи, які продовжили військову службу за новим контрактом;

особи, яких повторно прийняли на військову службу за контрактом, які звільнені із військової служби за контрактом;

особи, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України, що звільнені з військової служби за контрактом, з інших військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах.

Аби бійцю отримати гроші, він має написати рапорт на ім'я командира. У виданні зауважують, що ця виплата здійснюється після того, як перший контракт набере чинності, особу призначать на посаду і вона почне виконувати обов'язки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі військові можуть залишить без грошового забезпечення у липні.