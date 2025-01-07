Яку додаткову винагороду отримують строковики та курсанти

Для бійців строкової служби передбачено щомісячно по 6000 гривень, а для курсантів - 2350 гривень

Військові строкової служби та курсанти можуть отримати винагороду. Сума для кожного з цих категорій бійців відрізняється і складає 6000 та 2350 гривень відповідно.

Така винагорода виплачується пропорційну часу проходження служби. Про це мовиться у Міністерстві оборони України.

Згідно з даними, військові, що проходять строкову службу, щомісячно отримуватимуть додаткову винагороду в 6000 гривень пропорційно часу проходження служби на місяць.

Водночас курсантам вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу щомісяця передбачено виплату у 2 350 гривень пропорційно часу проходження служби на місяць.

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