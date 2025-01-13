Есть одно условие. Как военному гарантированно получить 20 тыс грн помощи
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В одном городе Хмельницкой области бойцы рассчитывают на денежную помощь в 20 тысяч гривен
Военные в Украине имеют право на денежную помощь при подписании первого контракта с Вооруженными Силами или мобилизации. Начисление такой выплаты было утверждено для бойцов из Каменец-Подольского.
Сумма выплаты за заключение первого контракта или в случае мобилизации составляет 20 тысяч гривен. Такое решение было внесено в комплексную программу социальной защиты населения общины на 2021-2025 годы, как сообщают в Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Кому осуществится такая выплата
Она предусмотрена мужчинам, что:
- подписали контракт с Вооруженными силами Украины;
- или были мобилизованы с 1 января 2025 года.
Кроме того, правила начисления помощи распространяются на мужчин Каменец-Подольского территориального общества.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Министерстве обороны Украины дали объяснения о том, при каких обстоятельствах денежное обеспечение военнослужащего может увеличиться и какие выплаты входят в ежемесячное начисление.