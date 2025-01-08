Три умови, які гарантують військовим винагороду в 30 тисяч грн

Бійці, які виконали бойове завдання і їх вивели з зони бойових дій, отримають винагороду

Військовослужбовці в Україні, яких було виведено із району введення бойових дій на відновлення, мають право на винагороду в 30 тисяч гривень.

Винагорода в 30 000 гривень здійснюється для військових, чия військова частина включена до складу чинних угруповань військ (сил) Сил оборони держави або до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави, якщо вона була виведена з зони воєнних дій на відновлення. Про це пояснили в Міністерстві оборони України.

Аби підтвердити, що військова частина чи орган військового управління перебуває у резерві Головнокомандувача Збройних Сил України, Головнокомандувач Збройних Сил України має надати наказ, яким буде визначено завдання на їх утримання в резерві Головнокомандувача Збройних Сил України або застосування за його рішенням.

Водночас додаткова винагорода буде виплачуватись в разі одночасного дотримання умов:

є бойовий наказ командира військової частини про бойове завдання;

виконання військовим бойового завдання у складі резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з військових в січні може прийти доплата в 50 тисяч гривень.