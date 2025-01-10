Грошове забезпечення військового можна збільшити. Що для цього потрібно

Розмір щомісячних виплат бійців можуть коливатись залежно від посади, військового звання, умов служби тощо

За кожним військовослужбовцем в Україні зафіксоване його місячне грошове забезпечення, як заробітна плата за цивільними. На розмір таких виплат впливають три важливі чинники.

Грошове забезпечення (ГЗ) бійця складається з основних та додаткових виплат, як мовиться на сайті Міністерства оборони. Своєю чергою основні поділяються на три види виплат, а додаткові — на шість.

Що входить в ГЗ військових

Виплати поділяються на:

основні:

посадовий оклад; оклад за військовим званням; надбавку за вислугу років.

додаткові:

підвищення посадового окладу для військових, що проходять службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний; надбавки, які призначаються за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання, а також для військовослужбовців-донорів; доплати за здобутий науковий ступінь чи отримане вчене звання; винагороду військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту; винагороду за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду), а саме щомісячна виплата у 2350 гривень для курсантів вищих військових навчальних закладів; щомісячна премія, сума якої коливається від 15 до 30 тисяч гривень.

Водночас на розмір грошового забезпечення військових впливає у першу чергу займана посада та військове звання. Потім вже тривалість, інтенсивність та умови служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військові можуть вирахувати своє грошове забезпечення.