Грошове забезпечення військового можна збільшити. Що для цього потрібно
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Розмір щомісячних виплат бійців можуть коливатись залежно від посади, військового звання, умов служби тощо
За кожним військовослужбовцем в Україні зафіксоване його місячне грошове забезпечення, як заробітна плата за цивільними. На розмір таких виплат впливають три важливі чинники.
Грошове забезпечення (ГЗ) бійця складається з основних та додаткових виплат, як мовиться на сайті Міністерства оборони. Своєю чергою основні поділяються на три види виплат, а додаткові — на шість.
Що входить в ГЗ військових
Виплати поділяються на:
- основні:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- надбавку за вислугу років.
- додаткові:
- підвищення посадового окладу для військових, що проходять службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;
- надбавки, які призначаються за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання, а також для військовослужбовців-донорів;
- доплати за здобутий науковий ступінь чи отримане вчене звання;
- винагороду військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;
- винагороду за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду), а саме щомісячна виплата у 2350 гривень для курсантів вищих військових навчальних закладів;
- щомісячна премія, сума якої коливається від 15 до 30 тисяч гривень.
Водночас на розмір грошового забезпечення військових впливає у першу чергу займана посада та військове звання. Потім вже тривалість, інтенсивність та умови служби.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військові можуть вирахувати своє грошове забезпечення.