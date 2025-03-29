Сонячне затемнення 29 березня: де і коли його можна побачити сьогодні в Україні (відео)

Діставайте свої спеціальні окуляри, щоб не прогавити рідкісне явище

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року буде частковим у північній півкулі, включаючи Європу, Африку, Північну та Південну Америку. В Україні затемнення буде видиме, але з меншою фазою порівняно з північними регіонами. Це рідкісне явище прийшло слідом за "кривавим Місяцем" 14 березня.

Сонячне затемнення – це астрономічне явище, під час якого Місяць розташовується між Землею та Сонцем, частково чи повністю перекриваючи диск супутника нашої планети. Зараз відбувається часткове затемнення, коли Сонце залишається затемненим лише частково.

Найбільший ступінь затемнення – 93,8% – спостерігатиметься у Канаді, в районі півострова Унгава. Тут Місяць перекриє значну частину сонячного диска і викличе ефект сутінкового освітлення.

Де дивитись сонячне затемнення в Україні

Українцям так само пощастить, але небагато. Згідно з даними Time and Date, в Ужгороді Місяць закриє 1,86% сонячного диска, у Львові – 2,06%, в Івано-Франківську – 0,85%, у Луцьку – 2,26%, у Тернополі – 0,96%, у Рівному – 1,62%, а у Хмельницькому – 0,8%. У Києві Місяць закриє лише 0,6% сонячного диска. У середньому затемнення в Україні триватиме близько години – з 12:58 до 14:04 за київським часом.

Врахуйте, що краще не дивитися на Сонце без спеціальних окулярів із сонячним фільтром. Найкраще спостерігати затемнення в ясну погоду, далеко від міських вогнів та забруднення атмосфери.

Сонячне затемнення 25 березня: дивитися онлайн

Нагадаємо, що Сонце — це ще й джерело магнітних бур. У цей час вони потроху знижують свій вплив.