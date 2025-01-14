Понад 6 тис грн пенсії: хто з українців зможе отримувати такі виплати у 2025

У 2025 році чоловіки зможуть отримати від 2465 гривень, але за певних умов

Аби вийти на пенсію в Україні у 2025 році особі треба мати необхідну кількість страхового стажу, а також досягти певного віку. Якщо в поточному році оформити виплату, наприклад в 63 роки, то сума її коливатиметься від 3615 до 6205 гривень.

Аби вирахувати суму пенсійного нарахування в особи, яка у 2025 році хоче вийти на відпочинок у 60, 63 або 65 років та має від 15 до 32 років страхового стажу, "Телеграф" використав пенсійний калькулятор.

Якщо особа (чоловік) має 32 роки стажу, хоче вийти на пенсію в 60 років, а заробітна плата його 15 тисяч гривень, то у 2025 році він розраховує на виплату в 5259 гривень.

Водночас у разі, якщо 63-річний чоловік зі страховим стажем від 22 до 32 років хоче оформити пенсію у 2025 році зі заробітною платою в 15 тисяч гривень, то сума пенсії буде коливатись від 3615 до 6205 гривень.

Крім того, у 65-річного українця зі стажем від 15 до 22 років зі зарплатою в 15 тисяч гривень у 2025 році пенсія складе від 2465 до 4049 гривень.

Варто нагадати, що:

У 2025 році для оформлення пенсії за віком в 60 років, потрібно мати не менше 32 роки стажу;

з 1 січня по 31 грудня 2025 року страховий стаж має бути від 22 до 32 років;

з 1 січня по 31 грудня 2025 року — від 15 до 22 років;

Раніше "Телеграф" писав про те, на яку пенсію можна розраховувати, якщо в особи немає стажу.