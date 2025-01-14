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Українці можуть вийти на пенсію без стажу. Якою буде сума щомісячної виплати

Автор
Марина Бондаренко
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Гривня
Гривня. Фото 24 канал

Українцям, що набули право на оформлення пенсії, але не мають норму стажу, з 65 років передбачено соцпенсію

Аби отримати більш високі пенсійні виплати, українці мають напрацювати норму страхового стажу, а також досягти певного віку. Оформити виплати можна і без стажу, однак на таку суму важко буде прожити.

Якщо особа до досягнення пенсійного віку не отримала достатньої норми страхового стажу, то з 65 років вона розраховує на соціальну допомогу — соціальну пенсію за віком, повідомляє "Телеграф" з посиланням на "Дію".

Таку виплату можуть отримати далеко не всі. Вона не призначатиметься, якщо:

  • Особа отримує пенсію, працює або має інший дохід.
  • Хтось із сім'ї зробив покупку або оплату понад 50 тисяч гривень за рік до звернення.
  • Середньомісячний дохід сім'ї перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
  • Виявлені додаткові доходи, не зазначені в декларації.
  • Особа або її сім'я володіють другим житлом, що перевищує 21 квадратний метр на людину, або більше ніж одним транспортним засобом.

Така соціальна пенсія має перераховуватись раз на 6 місяців з урахуванням змін у майновому стані та доходах.

Який розмір такої виплати

Сума соціальної пенсії за віком — різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середнім доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців. Однак вона не може перевищувати 3 028 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може українець вийти на пенсію раніше 60 років, якщо норма страхового стажу вже набута.

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