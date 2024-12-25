На яку пенсію можна розраховувати, якщо немає стажу

Для українців, які не напрацювали необхідну кількість стажу, можуть оформити соцпенсію, розмір якої у 2025 році, ймовірно, сягне 3000 гривень

Аби вийти на пенсію на законних умовах українцям потрібно мати норму страхового стажу та досягти певного віку. Якщо вони працювали неофіційно і не мають мінімальних 15 років стажу, то державою передбачено соціальну виплату чи допомогу.

У 2024 році розмір соціальної пенсії становить прожитковий мінімум, тобто 2093 гривні. У наступному році він може вирости до 2500-3000 гривень, однак сума залежатиме від рівня інфляції та економічної ситуації в країні, як пише "24 Канал".

Зазначається, якщо особа не має стажу (мінімальних 15 років) і додаткових джерел доходу, вона може оформити допомогу малозабезпеченим. Для цього потрібно звернутись до органів соціального захисту. Розмір виплати розраховуватиметься індивідуально, залежно від сукупного доходу родини.

Водночас сума соціальної пенсії не залежить від зарплати чи внесків у Пенсійний фонд. Її можуть призначити лише після досягнення 60 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частині українців можуть призначити пенсію в розмірі 100% від зарплати.