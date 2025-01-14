Более 6 тыс грн пенсии: кто из украинцев сможет получать такие выплаты в 2025

В 2025 году мужчины смогут получить от 2465 гривен, но при определенных условиях

Чтобы выйти на пенсию в Украине в 2025 году, лицу нужно иметь необходимое количество страхового стажа, а также достичь определенного возраста. Если в текущем году оформить выплату, например, в 63 года, то сумма ее будет колебаться от 3615 до 6205 гривен.

Чтобы рассчитать сумму пенсионного начисления у лица, которое в 2025 году хочет выйти на отдых в 60, 63 или 65 лет и от 15 до 32 лет страхового стажа, "Телеграф" использовал пенсионный калькулятор.

Если лицо (мужчина) имеет 32 года стажа, хочет выйти на пенсию в 60 лет, а заработная плата его 15 тысяч гривен, то в 2025 году он рассчитывает на выплату в 5259 гривен.

В то же время, если 63-летний мужчина со страховым стажем от 22 до 32 лет хочет оформить пенсию в 2025 году с заработной платой в 15 тысяч гривен, то сумма пенсии будет колебаться от 3615 до 6205 гривен.

Кроме того, у 65-летнего украинца со стажем от 15 до 22 лет с зарплатой в 15 тысяч гривен в 2025 году пенсия составит от 2465 до 4049 гривен.

Следует напомнить, что:

В 2025 году для оформления пенсии по возрасту в 60 лет, нужно иметь не менее 32 года стажа;

с 1 января по 31 декабря 2025 страховой стаж должен быть от 22 до 32 лет;

с 1 января по 31 декабря 2025 года – от 15 до 22 лет;

Ранее "Телеграф" писал о том, на какую пенсию можно рассчитывать, если у лица нет стажа.