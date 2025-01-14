Пенсія може зрости майже вдвічі. Коли українцям чекати на підвищення

Якщо у липні 2025 року буде запроваджено пенсійну реформу, то виплати підвищать одразу для 80% українців

В Україні з 1 липня планується запровадити нову бальну систему нарахування пенсій. Деяким літнім особам виплати можуть підняти до 5200, однак підвищення буде поступовим.

В Мінсоцполітики йдуть обговорення щодо змін в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування згідно з новою реформою. Про це йдеться у матеріалі "На пенсії".

Ця реформа, за словами урядовців, дозволить збільшити пенсійні виплати одразу 80% пенсіонерам.

У виданні пояснюють, що наразі при вираховуванні пенсії береться до уваги коефіцієнт стажу, індивідуальний коефіцієнт зарплати та середня зарплата по Україні за 3 роки, що передують призначенню пенсії. Тому остаточна сума може бути не справедливою.

"Якщо людина отримувала все життя середню зарплату і пішла на пенсію до 2018 року при стажі 35 років, то вона отримує базову пенсію в розмірі приблизно 2800 гривень. Це без надбавок і дотяжок. Якщо така сама людина пішла на пенсію у 2024 році, то їй могли призначити базову пенсію в розмірі приблизно 4750 гривень. Це ледь не вдвічі більше за однакові параметри, але через різний час виходу на пенсію", — мовиться у повідомленні.

Нова пенсійна реформа передбачає збільшення пенсії до приблизно 5200 гривень, а також те, що в майбутньому виплати будуть індексуватись однаково. Але це відбудеться за умови ухвалення реформи, а також проходження відповідного перехідного періоду.

Варто зауважити, що наразі держава не може одразу всім підтягнути пенсії через брак коштів, тому підвищення відбуватиметься поступово. А ті, у кого в першу чергу зростуть виплати, будуть особи, які оформили пенсію давно. Щодо тих, кому призначили пенсію в останні 3-5 років, то їм підвищення "може ще кілька років штучно гальмуватися".

Раніше "Телеграф" писав про те, яка буде сума пенсії, якщо зарплата українця складає 12 тисяч гривень.