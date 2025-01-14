Чи кинуть США Україну: кандидат Трампа на посаду голови Пентагону зробив заяву

Кандидат у міністри оборони США каже, що у Вашингтоні добре розуміють, хто агресор у війні Росії проти України

Нова адміністрація Білого дому намагатиметься закінчити російське вторгнення на вигідних для України умовах. При цьому ініціатива йде безпосередньо від обраного президента Дональда Трампа.

Про це розповів кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегсет під час слухань у Конгресі. Його виступ показувався в ефірі американського каналу C-SPAN.

Відповідаючи на запитання, чи Трамп намагається "кинути Україну", Хегсет сказав, що новий президент чітко дав зрозуміти, що бажає бачити завершення війни.

"Ми знаємо, хто є агресором. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б бачити це (закінчення війни, — ред.) настільки вигідним для українців, наскільки можливо. Однак ця війна має закінчитися", — сказав він.

Варто зазначити, що радник чинного президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван раніше розповів в інтерв’ю The NYT, що Вашингтон має достатній вплив, щоб змусити Україну завершити війну на невигідних умовах.

"Ми могли б відрізати Україну. Ми могли б сказати: ви нічого більше не отримаєте, доки не погодьтеся, що Росія отримає X відсотків вашої території", — сказав він.

Разом з тим він додав, що вважав би такий крок неправильним, оскільки це було б "неналежним використанням" американського впливу.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Трамп не має наміру поспішати Україну в питаннях завершення війни.