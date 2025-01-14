У київському парку сталася масова бійка: що відомо

Про постраждалих наразі не повідомлялося

У Києві сталася масова бійка. Сталося це у парку біля проспекту Каденюка (Лівий берег).

Про це "Телеграфу" повідомило проінформоване джерело у правоохоронних органах. Очевидно, йдеться про парк ДШК.

Зазначається, що у бійці брало участь приблизно десять чи п’ятнадцять осіб, проте про її причини інформації не надходило. Також нині немає підтверджень тому, що учасники мали при собі зброю.

На місце вирушили представники поліції, деталі пригоди встановлюються. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Як повідомлялося раніше, в Одесі мати трьох дітей жорстоко побила колишню партнерку свого співмешканця. Вона зламала їй руку і кілька разів ударила по голові кулаками. Відомо, що у жінок і до цього траплялися конфлікти, проте до цього вони обходилися без бійок.

Крім того, днями у центрі Києва сталася бійка за участю кількох молодих чоловіків. Учасників бійки заарештували та відвезли до поліцейської дільниці, а в одного з них виявили травматичний пістолет.