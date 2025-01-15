В шести областях ввели екстрені відключення світла, що відомо

Аварійні відключення діють до розпорядження "Укренерго"

Зранку у середу, 15 січня, росіяни влаштували ракетний обстріл України, більшість ракет вони спрямували на західні регіони. У шести областях введено екстрені відключення електроенергії.

"В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження", — написав у Facebook глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко.

В "Укренерго" назвали області, де через масовану ракетну атаку застосовані аварійні відключення. Йдеться про Харківську, Сумську, Полтавську, Запорізьку, Дніпропетровську та Кіровоградську області.

Дніпропетровська область

Як повідомляється на сайті ДТЕК Дніпровські ЕМ, екстрені відключення введено за наказом "НЕК Укренерго". Графіки відключень при цьому не діють.

"Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", — звернулися енергетики до жителів області.

Кіровоградська область

Також з 7:12 середи графіки аварійних відключень (ГАВ) ввели в Кіровоградській області. Таке розпорядження дало "Укренерго", повідомили у "Кіровоградобленерго".

Раніше "Телеграф" писав, чи планують в Україні підіймати тарифи на світло. Інформацію, що "гуляє" мережею прокоментували в Міністерстві енергетики. Там заявили, що наразі жодного рішення чи проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення не існує. Це питання нині взагалі не стоїть на порядку денному.