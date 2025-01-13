Стажу вистачає, але людині менше 60 років: чи може вона вийти на пенсію

Пенсія в Україні має призначатись в 60, 63 чи 65 років, відповідно раніше цього терміну вийти на відпочинок неможливо, навіть за умови дотримання норми стажу

З 2025 року в Україні підняли норму страхового стажу для виходу на відпочинок. Якщо особа вже має норму відпрацьованих років, але їй не виповнилось 60 років, то вона не може вийти на пенсію.

В Україні вийти на пенсію можна в 60, 63 та 65 років. У 2025 році для оформлення пенсії за віком українцю, якому є 60 років, потрібно мати 32 роки стажу, як пояснили фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

З кожним роком норма страхового стажу ростиме на один рік, тобто з 1 січня по 31 грудня 2026 року вона становитиме не менше 33 років, з 1 січня по 31 грудня 2027 року — не менше 34 років, а з 1 січня 2028 року — не менше 35 років.

Що робити, якщо виповнилось 60 років, а стажу не вистачає

Якщо особа досягла віку раніше, аніж отримала норму стажу, то вона може вийти в 63 років за таких умов:

з 1 січня по 31 грудня 2025 року страховий стаж має бути від 22 до 32 років;

з 1 січня по 31 грудня 2026 року — від 23 до 33 років;

з 1 січня по 31 грудня 2027 року — від 24 до 34 років;

з 1 січня 2028 року — від 25 до 35 років.

Або оформити пенсію в 65 років за наявності такого страхового стажу:

з 1 січня по 31 грудня 2025 року — від 15 до 22 років;

з 1 січня по 31 грудня 2026 року — від 15 до 23 років;

з 1 січня по 31 грудня 2027 року — від 15 до 24 років;

з 1 січня 2028 року — від 15 до 25 років

Чи може особа вийти на пенсію раніше 60 років, якщо має більшу норму стажу

За їх словами, українець не може оформити пенсійні виплати раніше 60 років, навіть якщо має перевищену норму стажу. Але починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде майбутня пенсія, якщо зарплата українця 12 тисяч гривень.