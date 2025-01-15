Росіяни могли захопити нове село та мають інші просування. Куди перемістилася лінія фронту (карта боїв)

Тривають важкі бої

Йде 1057-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 14 січня, на фронті сталося 158 бойових зіткнень. Росіяни окупували ще одне село у Донецькій області.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Янтарне — село у Курахівській громаді Покровського району. Також росіяни просунулися в Ясеновому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та захопленого ними Янтарного.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що станом на 22:00 14 січня, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових дій противника. Росіяни атакували у районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко.

"Сьогодні (14 січня, — ред.) на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 300 окупантів, з них 166 — безповоротно. Також знищено танк, 13 одиниць автомобільної техніки, 12 мотоциклів, два БпЛА "Ланцет", артилерійську систему, засіб РЕБ, антену управління БпЛА та засіб супутникового зв’язку. До того ж, пошкоджено два танки та два автомобілі росіян", — додали у Генштабі.

На Лиманському напрямку окупанти 17 разів атакували позиції Сил оборони. Бої точилися поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 14 штурмів росіян. Вони отримали відсіч поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку російська армія штурмувала позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного. Сили оборони відбили 14 атак ворога.

На Торецькому напрямку росіяни 8 разів штурмували позиції українських підрозділів. Бої йшли у районах Торецька та Щербинівки.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді росіяни 14 січня намагалися прорватися на Сумщину. Така інформація з'явилася у мережі.