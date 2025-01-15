В центрі Києва спалахнула пожежа, в небо здіймається густий дим (відео) - оновлено

На місці працюють відповідні служби

Зранку у середу, 15 січня, в Києві спалахнула пожежа. На вулиці Хрещатик, 15 зайнялася електрична підстанція.

Про це повідомляється у Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА). На місці працюють відповідні служби.

Оновлення 9:06 У КМДА поінформували, що пожежу на електропідстанції на Хрещатику локалізовано. Без електроенергії тимчасово залишилися мешканці чотирьох житлових будинків. Світло споживачам повернуть орієнтовно протягом чотирьох годин.

"Очікується бригада ДТЕК для отримання допуску до гасіння", — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал "Труха Київ" опублікував відео з місця. На кадрах видно, що з місця займання в небо підіймаються густі клуби диму. Про причини пожежі на момент публікації новини інформації немає.

Як розповідав "Телеграф", наприкінці грудня у Святошинському районі Києва після вибуху загорілася автівка. На місце прибули рятувальники та медики.

Також ми розповідали, що 2 січня, в Хаджибейському районі Одеси у п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Івана та Юрія Лип сталася пожежа. У квартирі на 3-му поверсі загорілася пральна машина, яка нібито вибухнула. Внаслідок інциденту було зруйновано міжкімнатну перегородку та пошкоджено стіни у двох квартирах, розташованих поруч. Постраждав 13-річний хлопчик.