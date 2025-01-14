Полонений солдат КНДР розповів, що йому говорили робити з полоненими бійцями ЗСУ (відео)

Солдат розповів деякі деталі про своє перебування у Росії

Президент України Володимир Зеленський показав нове відео допиту полоненого солдата КНДР. Він розповів, як він потрапив у полон і що йому казали робити у разі, якщо їм доведеться брати у полон бійців ЗСУ.

Відеозаписом Зеленський поділився у своїх соціальних мережах. За його словами, зараз перевіряються всі факти та з’ясовуються деталі.

"Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну. Тільки Росії потрібна ця війна", — написав глава держави.

На кадрах видно, полоненого військовослужбовця КНДР, який розповідає, що він був учасником бою та отримав поранення. Він каже, що його товариші відступили, але він не зміг піти за ними, а тому залишався в полі протягом кількох днів, доки не був знайдений бійцями ЗСУ.

Солдат додав, що перед цим росіяни видали йому документ без фото, де було вказано чуже ім’я. Також їм казали, що у разі захоплення в полон українського військового, йому треба показати дві картинки, на яких зображено будинок та зброю. Якщо боєць ЗСУ обирає будинок, то його відпускають, а в іншому випадку передають росіянам. При цьому він додав, що цією інструкцією його підрозділу користуватися не доводилося.

Як повідомлялося раніше, у суботу, 11 січня, стало відомо, що українським військовослужбовцям вдалося вперше взяти в полон солдатів із КНДР. Відомо, що одного північнокорейського солдата 9 січня 2025 року вдалося захопити бійцям тактичної групи № 84 ССО, а іншого — воїнам-десантникам ЗСУ.