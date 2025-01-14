Місяць буде гострий. Коли в Раді чекають "атак" з підвищення тарифів на світло і газ

ТСК передасть правоохоронцям матеріали про системні порушення закону

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з цінової і тарифної політики в енергетиці має до кінця лютого закінчити аналіз і перевірку даних НАК "Нафтогаз" і НАЕК "Енергоатом", щоб у квітні скласти звіт про їхню роботу, а у травні — заблокувати можливе підвищення тарифів.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

За його словами, очолювана ним ТСК має всі матеріали, хоча Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) і намагалася приховати частину даних по ціноутворенню.

— "Енергоатом" трошки грається, щось дає, щось — не дає. Але у нас достатньо джерел інформації, тому можу сказати, що ми скандальний тариф з транспортування газу будемо у вівторок (14 січня. — Ред.) на ТСК розглядати, по газу — найближчим часом, по електроенергії… Так що місяць-півтора, і ми вийдемо зі своїми висновками, будемо їх захищати і дискутувати, якщо хтось захоче з нами дискутувати, — каже нардеп.

Водночас він попередив, що ТСК передасть правоохоронцям матеріали по системних порушеннях закону тими чи іншими державними органами, що виникли в ході тарифоутворення і в ході регулювання цього ринку.

— Ми не збираємося зволікати, бо травень — це гострий місяць, буде закінчення опалювального сезону і всі — "Нафтогаз", "Енергоатом" і енергетики — будуть намагатися підвищення [тарифів] проштовхнути, — пояснює Олексій Кучеренко. — От ми мусимо максимум у квітні всі ці попередні звіти закінчити, затвердити Верховною Радою й аргументовано звертатися зі своєю позицією до органів, від яких це [підвищення] залежить.

Нардеп нагадав, що питання ціни електроенергії і тарифів на газ для населення — віднесено до сфери компетенції уряду.

— Тариф на воду для великих міст — це парафія НКРЕКП, для малих міст — це парафія органів місцевого самоврядування (ОМС). Тариф на утримання [житлових будинків] — це парафія органів місцевого самоврядування. Тариф на тепло — так само парафія ОМС, хоча там діє мораторій. Ось така палітра непроста, — підсумував голова комісії.

Нагадаємо, раніше Олексій Кучеренко пояснив "Телеграфу", чому в Раді не хочуть піднімати тарифи на воду і утримання будинків.