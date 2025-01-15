У Росії спалахнув ще один нафтозавод "Лукойла" — він є одним із найбільших (фото, відео)

Палає ще з ночі

Ще один нафтопереробний завод спалахнув у Росії — цього разу у Волгограді. На території підприємства компанії "Лукойл" у середу вранці, 15 січня, виникла пожежа.

За повідомленнями місцевих мешканців, у Червоноармійському районі було помітно потужні спалахи. До місця події прибули щонайменше 6 пожежних машин та автомобіль зі слідчими. Відео та фото з місця події публікують у місцевих телеграм-каналах.

Зазначається, що Волгоградський нафтопереробний завод — одне з найбільших підприємств такого типу в Росії з потужністю переробки понад 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Росіяни стверджують, що пожежу вже загасили. За їхніми даними, постраждалих немає. Представники заводу наполягають, що займання сталося через "позаштатну ситуацію" без "зовнішнього впливу".

Варто зазначити, що цієї ж ночі невідомі безпілотники здійснили успішну атаку на спиртзавод у Тульській області. Спирти є важливим компонентом у виробництві палива.

Де розташований завод, дивіться на карті:

Де розташований завод Лукойлу

Це уже не вперше зафіксовано займання на ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". У травні 2024 року його успішно атакували дрони ГУР.

Також раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ успішно вдарили одразу по кількох важливих об'єктах у РФ. Вибухи лунали у багатьох областях Росії.