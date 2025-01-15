У Росії дрон ударив по спиртзаводу: поряд знаходиться стратегічний об’єкт (відео)

Місцева влада вже поспішила відзвітувати про нібито роботу ППО та РЕБ

У селищі Нова Ляда Тамбовської області Росії безпілотник прилетів спиртзаводом, який розташований неподалік військового полігону. Після вибуху на заводі сталася пожежа.

Про це повідомляють у ряді Telegram-каналів. Місцева влада вже поспішила заявити, що нібито силами російської ППО та засобами РЕБ цей БПЛА було знищено.

"Сьогодні ввечері (14 січня, — Ред.) у селищі Нова Ляда черговими силами ППО та засобами РЕБ було знищено безпілотний літальний апарат. У районі вулиці Ювілейної виявлено залишки БПЛА, який зачепився за гілки дерева та вибухнув", — заявили в уряді регіону.

Відомо, що приблизно о 22.30 почали з’являтися перші повідомлення про те, що Тамбовську область атакували дрони. Місцеві казали, що чули дзижчання в небі. Вони стверджують, що серйозних пошкоджень після нібито немає.

Варто додати, що російські ЗМІ вже пишуть, що для атаки нібито були використані дрони "Бобер".

Довідка: Дрон "Бобер" — український боєприпас великої дальності виробництва "УкрДжет". Бобер є українським еквівалентом іранського безпілотника Shahed 131. Безпілотник є гвинтовим, оснащений двигуном внутрішнього згоряння, розташований у задній частині фюзеляжу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 січня було завдано удару безпілотником по спиртзаводу в Тамбовській області. На тлі цього в мережі з’явилися відеозаписи, на яких чути звуки вибухів та сповіщення про повітряну тривогу.