В Україні скасували виплати для осіб з інвалідністю? У Мінсоцполітики відповіли, чи правда це

Особам з інвалідністю пояснили, чи отримуватимуть вони надалі свої виплати

В українських ЗМІ розлітається інформація про анулювання виплат, пільг та пенсій для осіб з інвалідністю, що мають II та III ступінь інвалідності. Наразі немає ніяких підстав для скасування таких нарахувань.

Міністерство соціальної політики Україні повідомило "Телеграфу", що всі виплати, пільги та пенсії для людей з інвалідністю зберігаються. А та інформація, яка шириться ЗМІ та телеграм-каналами, не відповідає дійсності.

"Усі виплати людям з інвалідністю зберігаються і будуть виплачуватися і надалі. Жодних ініціатив щодо їх скасування немає. Просимо медіа поширювати коректну інформацію та звертатися за роз'ясненнями безпосередньо до Міністерства соціальної політики", — зазначили у повідомленні

Додаткову інформацію по виплатах можна дізнатись у Мінсоцполітики, подзвонивши на (044) 289 35 60 або написавши на еmail — [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що щомісячні виплати деяких українців виростуть на 2500 гривень. Допомогу нараховуватимуть для тих, хто проживає у Києві.