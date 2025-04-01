Чому в СРСР двері відчинялися всередину. Підготовка до війни за рахунок передпокою

Союз жив в очікуванні нападу США

У СРСР було чимало дивних архітектурних рішень, наприклад, під вікнами робили своєрідну шафу. Також двері у квартирах відчинялися всередину, що "краде" простір, але у Радянському Союзі були свої аргументи.

"Телеграф" розповідає, чому вхідні двері квартир у СРСР відкривалися всередину приміщення. Зручніше, коли двері відкриваються назовні, у передпокої більше вільного місця. Проте в ті часи думали не про зручність, в пріоритеті були безпека та економія.

Безпека

СРСР жив в очікуванні, що на нього "нападуть американці". Тому будинки планували з урахуванням міфічних авіаційних або ракетних ударів потенційного противника. Якщо через них, або побутову пожежу, чи виток газу, виникла б потреба евакуації, двері квартир, з яких одночасно вибігали б люди, не заважали б руху та не уповільнювали б евакуацію. Якби вони відкривалися назовні, також заважали б бігти сходами, адже сходові майданчики були вузькими.

Економія

Щоб забезпечити людей житлом, у СРСР будували так звані "хрущовки" — маленькі незручні квартири. Кожен квадратний метр мав значення, ціль була — побудувати якомога більше квартир. Тому сходові майданчики робили вузькими, а щоб це не заважало жильцям, двері мали відкриватися всередину.

Квартири "радували" жахливим кольором шпалер та незручними меблями

Ще одна причина

Крім цих пояснень, є ще одна причина, чому радянські квартири мали такі двері. Держава, яка силою утримувала владу, не довіряла своїм громадянам. Двері відчинялися всередину, щоб, за потреби, міліція або КДБ могли легше вибити їх під час обшуків. Принаймні, така думка існувала в ті часи.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо в СРСР дитячі майданчики обкопували автомобільними шинами. З них робили також різні "скульптури".