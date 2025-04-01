Кілограм черешні майже як пенсія за місяць: ціни у супермаркетах Києва дивують (відео)

Ціни, м'яко кажучи, шокують

У столичних магазинах резонанс викликали ціни на черешню. Відео з цінниками, на яких вказано 2400 гривень за кілограм, швидко розлетілися соціальними мережами.

Ролик опублікували також київські пабліки. Зазначимо, що у квітні-травні черешня традиційно має високу вартість, адже на ринку продають її зазвичай імпортовану. Загалом, у 2025 році прогнозують зростання цін на овочі та фрукти — це пов'язують з інфляцією та економічними факторами.

Такі ціни на несезонні ягоди та фрукти в Україні — не дивина. У травні 2024 року черешню вже продавали за 175 грн/кг на гуртових ринках, але пізніше ціна знизилася до 100–140 гривень. До червня вартість становила 45–90 грн/кг — вартість знизилась через вихід української ягоди на український ринок. Тому очікуємо, що з травня-червня 2025 року ціни на черешню почнуть знижуватись за рахунок дозрівання вітчизняної ягоди.

Втім, ціни у супермаркетах часто бувають вищими. У "Сільпо" у 2024 році у сезон черешня із Закарпаття продавалася за 349 грн/кг, у "Ашані" – 119,90 грн/кг.

Раніше також "Телеграф" писав, що ціни на ялинковому базарі в Одесі здивували мережу.