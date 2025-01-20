Щомісячні виплати деяких українців виростуть на 2500 гривень. Хто отримуватиме допомогу

У Києві для трьох вразливих категорій населення кожного місяця передбачено від 1200 до 2500 гривень

Діти-сироти, особи та діти з інвалідністю, що проживають у Києві, отримуватимуть щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу. Розмір залежить від категорії вразливості населення.

Щомісячна адресна допомога надаватиметься протягом 2025 року в межах програми "Турбота. Назустріч киянам". Про це йдеться на офіційному порталі Київської міської ради.

Хто має право на таку виплату

Згідно з розпорядженням міського голови Києва, допомогу отримуватимуть:

діти з інвалідністю підгрупи А, діти-сироти, діти з інвалідністю під опікою або в опікунських сім'ях, а також особи з інвалідністю I групи підгрупи А з пенсією, нижчою за три прожиткові мінімуми. Їм передбачено 2500 гривень;

діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I групи з аналогічними пенсіями, а також батьки дітей з тяжкими захворюваннями, які потребують паліативної допомоги. Їм виплачуватимуть по 2000 гривень;

особи з інвалідністю II групи, які отримують соціальну допомогу. Вони щомісяця отримуватимуть по 1200 гривень.

Виплати можна отримати на поточні рахунки в банках для виплати пенсій і на рахунки, відкриті в банку, що є учасником проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина". Крім того, є можливість перерахунок коштів через "Укрпошту", але вона діє для пільговиків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці, які опинились в складній життєвій ситуації, можуть отримати грошову допомогу.