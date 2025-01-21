Українці, які допомагають переселенцям, можуть отримати компенсацію: її тепер виплачуватиме ПФУ

Пенсійному фонду надали повноваження здійснювати компенсацію для осіб, що безоплатно надають своє житло для ВПО

Особи, які є власниками житла і безоплатно тимчасово надають житло внутрішньо переміщеним особам, мають щомісяця отримувати компенсацію. Таку виплату тепер нараховуватиме Пенсійний фонд України.

З 1 січня 2025 року нарахування компенсації за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб буде проводити Пенсійний фонд, а з березня поточного року — розгляд заяв та прийняття рішень про призначення виплати. Такі зміни були внесені Кабміном в постанову "Деякі питання надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам", як повідомили на сайті фонду.

Щодо осіб, які вже отримали право на оформлення такої компенсації й включені до списків, нарахування компенсації продовжується без звернення.

У ПФУ нагадують, що така виплата здійснюється для громадян України, які є власниками житла і безоплатно тимчасово надають житло внутрішньо переміщеним особам. За кожну особу власник має отримувати 450 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що щомісячні виплати деяких українців виростуть на 2500 гривень.