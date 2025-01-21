Рус

Українці, які допомагають переселенцям, можуть отримати компенсацію: її тепер виплачуватиме ПФУ

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гривня Новина оновлена 21 січня 2025, 14:02
Гривня. Фото Відкриті джерела

Пенсійному фонду надали повноваження здійснювати компенсацію для осіб, що безоплатно надають своє житло для ВПО

Особи, які є власниками житла і безоплатно тимчасово надають житло внутрішньо переміщеним особам, мають щомісяця отримувати компенсацію. Таку виплату тепер нараховуватиме Пенсійний фонд України.

З 1 січня 2025 року нарахування компенсації за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб буде проводити Пенсійний фонд, а з березня поточного року — розгляд заяв та прийняття рішень про призначення виплати. Такі зміни були внесені Кабміном в постанову "Деякі питання надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам", як повідомили на сайті фонду.

Щодо осіб, які вже отримали право на оформлення такої компенсації й включені до списків, нарахування компенсації продовжується без звернення.

У ПФУ нагадують, що така виплата здійснюється для громадян України, які є власниками житла і безоплатно тимчасово надають житло внутрішньо переміщеним особам. За кожну особу власник має отримувати 450 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що щомісячні виплати деяких українців виростуть на 2500 гривень.

Теги:
#Допомога #Соціальні виплати #Виплати #Грошова допомога