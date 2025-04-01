Ексклюзивна екзотична тварина за понад 200 тисяч гривень вразить своїми надзвичайними очима (фото, відео)

Такій тварині потрібні особливі умови, схожі на африканські джунглі

В Україні не припиняють купувати екзотичних домашніх улюбленців. Деякі із них можуть лякати, а деякі — викликати неймовірне замилування. Сенегальський галаго із останніх. Цей невеликий нічний примат мешкає в Африці та вражає своїми надзвичайно великими очима.

В Україні такі примати доступні тільки під замовлення. Ціна за самицю — майже 5000 доларів, або ж 205 500 грн. В оголошенні сказано, що він може жити у великій клітці, вольєрі чи тераріумі, адже галаго в природі живе на верхніх гілках дерев. Це тварина не з дикої природи, а вирощена продавцем. В неволі галаго харчується вареними яйцями, фруктами, овочами, комахами.

Ціна на сенегальського галаго в Україні

Що за тварина галаго

Сенегальського галаго за розмірами нагадує звичайну білку. Довжина тіла — від 15 до 30 см, хвіст довгий. Вага тварини від 100 до 300 грамів. Його великі випуклі очі з бінокулярним зором часто створюють враження переляку. Однак це насправді еволюційна адаптація, щоб вижити в густих тропічних лісах. Живе в неволі до 17-18 років.

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