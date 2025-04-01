1 квітня значній частині пенсіонерів піднімуть виплати: названо дві категорії

Занадто "багатим" пенсіонерам індексації не буде

Квітень 2025-го принесе українцям низку змін, які стосуватимуться проходження ВЛК та бронювання від мобілізації, нових правил оформлення лікарняних, цін на сигарети і частину ліків, обрахунку податків для ФОПів. Ще однією з новацій стане перерахунок соцвиплат працюючим пенсіонерам.

Більше читайте у публікації: "Перерахунок пенсій та нові ціни на цигарки. Що ще зміниться для українців з 1 квітня".

З 1 квітня Пенсійний фонд здійснює автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу. Цей перерахунок стосується тих, хто після призначення або попередньої індексації продовжував працювати та набув менше, аніж 24 місяці страхового стажу, але після призначення/попереднього перерахунку минуло не менше двох років. 2025 року перераховують пенсії, призначені/перераховані 2023-го.

У квітні також зростуть виплати пенсіонерам, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років, за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Розміри вікових надбавок становлять до 300 грн (для 70-річних), до 456 грн (для 75-річних) та до 570 грн (для 80-річних і старших).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яка має бути зарплата, аби 2025-го призначили пенсію в 16 тис. грн.