В Украине отменили выплаты для лиц с инвалидностью? В Минсоцполитики ответили, правда ли это

Лицам с инвалидностью объяснили, будут ли они получать в дальнейшем свои выплаты

В украинских СМИ разлетается информация об аннулировании выплат, льгот и пенсий для лиц с инвалидностью, имеющих II и III степень инвалидности. Пока нет никаких оснований для отмены таких начислений.

Министерство социальной политики Украины сообщило "Телеграфу", что все выплаты, льготы и пенсии для людей с инвалидностью сохраняются. А информация, которая распространяется СМИ и телеграмм-каналами, не соответствует действительности.

"Все выплаты людям с инвалидностью сохраняются и будут выплачиваться и в дальнейшем. Никаких инициатив по их отмене нет. Просим медиа распространять корректную информацию и обращаться за разъяснениями непосредственно в Министерство социальной политики", — отметили в сообщении

Дополнительную информацию по выплатам можно узнать в Минсоцполитики, позвонив на (044) 289 35 60 или написав на e-mail — [email protected].

Напомним, ранее Телеграф писал, что ежемесячные выплаты некоторых украинцев вырастут на 2500 гривен. Помощь будут начисляться для проживающих в Киеве.