Українські сім'ї з дітьми отримають одноразову допомогу. Де та кому саме виплачуватимуть по 7500 грн

Дві категорії населення розраховують на допомогу в Києві

Багатодітні сім'ї та вимушені переселенці (зі статусом внутрішньо переміщеної особи), які виховують понад трьох дітей, в Києві отримають одноразову матеріальну грошову допомогу в 7500 гривень.

Така виплата передбачена для 8500 багатодітних сімей. Про це розповіла заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Грошову допомогу в 7500 гривень отримають багатодітні батьки та ВПО, які виховують понад троє дітей, перебувають на обліку в органах соціального захисту населення та фактично проживають у столиці. На це в міській цільовій програмі "Турбота. Назустріч киянам" закладено близько 80 млн гривень. Кошти нарахують на "Муніципальну картку "Картка киянина".

Варто нагадати, що деяким українцям, які опинились в складній життєвій ситуації, виплатять грошову допомогу. Вона нараховується за чотирьох обставин.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи виплатять переселенцям їх грошову допомогу у січні за графіком після кібератаки на державні реєстри. Відповідь надали у Міністерстві соціальної політики.