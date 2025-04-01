Чотири судимості і підтримка Януковича. Що відомо про Олександра Поворознюка, який записував зверення до Зеленського

Бізнесмен зізнавався, що пишається своїм "кримінальним" минулим

Аграрний бізнесмен та президент ФК "Інгульець" Олександр Поворознюк став відомим завдяки своєму відеозверненню до Володимира Зеленського. Він інколи не боявся говорити те, про що він думав, чим привертав до себе увагу. Його ім’я пов’язане не тільки з футболом та бізнесом, а й зі скандалами.

Поворознюк має чотири судимості. Три з них — за бійки та одна за економічні злочини, які пов’язані з розкраданням державного майна. Однак сам бізнесмен зізнавався, що своїм минулим він пишається. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про Олександра Поворознюка.

Що відомо про Олександра Поворознюка

Народився майбутній аграрний бізнесмен 6 березня 1971 року в селі Новомануйлівка Петрівського району Кіровоградської області. Як зазначено у його офіційній біографії, він працював у колгоспі, а потім став займатися бізнесом. Згодом став керівником ТОВ "Агрофірма "П’ятихатська" із земельним банком у 20 тисяч гектарів.

Свій футбольний клуб "Інгулець" Поворознюк створив у 2013 році. Вже за рік він мав власний стадіон, а за два отримав статус професійного. Коли ФК Поворознюка вийшов у фінал Кубка України у 2019 році, до власника виріс інтерес у медіа.

У 2010 році Поворознюк став депутатом Петрівської районної ради. У Вікіпедії зазначено, що у 2013 році він став тим, хто підтримав Януковича у припиненні євроінтеграційних процесів в Україні та розвороту у відносинах з Росією.

Судимості Поворознюка

За даними Вікіпедії, бізнесмен має 4 судимості. Три — за бійки, і одна — за розкрадання державного та колективного майна. Сам Поворознюк розповідав, що це "Було за соляру".

Відомо, що аграрій також сидів у в’язниці і зізнавався, що він пишається цим. "Лейтенанту щелепу зламав, сержанту – носа. Нестатутні відносини, 244-та і 242-га", — ділився бізнесмен.

"Я вам скажу чесно, що ці руки дуже багато вкрали. Я відверто про це кажу. Але я ніколи не крав у людей, тільки в держави. Проносило, проходило, але я за це й судимість заробив. Колись авторитет через цього втратив. І в армії була судимість: у бушлаті було холодно, і я кілька дублянок накрав, прислав їх додому", — зізнавався Поворознюк.

Раніше "Телеграф" розповідав про новий скандал в українському футболі. Поворознюк нібито хотів здати захисника команди Михайла Шершня до ТЦК.