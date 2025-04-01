"Паляниця", "пакет потрібен?" та "потєрь нет": українці "привітали" росіян із 1 квітня забавними мемами

Росіяни за час повномасштабної війни дали чимало приводів з них посміятися

У День сміху, який випадає на 1 квітня, українці рятуються гумором під час великої війни та насміхаються з росіян. Ті, своєю чергою, дають чимало приводів для цього. Чого варті одні їх "втрат немає", "ноу-хау" на фронті, заяви з ТБ та багато іншого.

"Телеграф" зібрав у добірку кумедні меми до 1 квітня, які створили українці. Зазначимо, що це вже стало якоюсь традицією, адже щороку до цього дня мережу наповнює хвиля жартів над абсурдними діями росіян.

Зокрема, у РФ часто кажуть, що на фронті вони нібито не мають втрат. А якщо тема заходить глибше, то виявляється, що втрати є, але нібито невеликі, за словами Міноборони. А ось Генштаб ЗСУ повідомляє, що за всю велику війну Росія втратила вже 916 тисяч своїх військових. Українці підловили цей момент мемом.

Не обійшлося і без жартів про відомі всім російські "чорні пакети" для своїх ліквідованих військових.

Також українці сміються з розгромленої російської техніки на території України, якої за часи повномасштабної війни була величезна кількість.

До окремих видів жартів можна віднести ті, які пов’язані з ударами по Росії. Адже за останні роки нерідко у РФ щось "випадково" вибухає або горить.

Однією з актуальних тем стали переговори, які активно проходять в останні місяці.

Куди ж без жартів про паляницю?

Також українці вирішили привітати у День сміху російських журналістів, зазначимо, що це їхнє "професійне свято".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав добірку найцікавіших картинок та висловлювань за підсумками дзвінків Трампа лідерам України та Росії.