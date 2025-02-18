На майже 3500 грн дешевше. Коли в Україні можна було купити сотню доларів за таким курсом

Дані були взяті з архіву

В Україні курс долара за 15 років зазнав значних коливань, на який вплинули економічні та політичні зміни. У 2010 році 100 доларів можна було "купити" за ціною, яка не перевищувала і 1000 гривень.

Яким був курс американської валюти у цей період та яким він був на початку 2025 році, розбирався "Телеграф". Різниця між цими сумами склала майже 3500 гривень.

Як виріс курс долара в Україні за 15 років

Згідно з даними сайту "Мінфін", середній курс продажу долара в банках України 2 січня 2010 року був на рівні 8,08 гривень. Тобто 100 доларів "коштували" 808 гривень.

За 15 років курс серйозно виріс і станом на 2 січня 2025 року середні показники склали 42,44 гривні. Відповідно вартість 100 доларів — 4244 гривень.

Тобто за ці роки різниця в сумах становила 3 436 гривень.

Якщо ж особа купила 100 доларів у 2010 та заховала їх до 2025, то, обмінявши, отримала 4185 гривень. Тобто заробила б 3 377 гривень, але рано радіти, адже в Україні триває інфляція, яка з'їдає частину суми.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки б українець зміг заробити у 2025 році, якщо 1000 доларів купив би на початку 2015 року.