На почти 3500 грн дешевле. Когда в Украине можно было купить сотню долларов по такому курсу

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В Украине курс доллара за 15 лет претерпел значительные колебания, на который повлияли экономические и политические изменения. В 2010 году 100 долларов можно было "купить" по цене, которая не превышала и 1000 гривен.

Каким был курс американской валюты в этот период и каким он был в начале 2025 году, разбирался "Телеграф". Разница между этими суммами составила почти 3500 гривен.

Как вырос курс доллара в Украине за 15 лет

Согласно данным сайта "Минфин", средний курс продажи доллара в банках Украины 2 января 2010 года был на уровне 8,08 гривны. То есть 100 долларов "стоили" 808 гривен.

За 15 лет курс серьезно вырос и по состоянию на 2 января 2025 года средние показатели составили 42,44 гривны. Соответственно стоимость 100 долларов — 4244 гривен.

То есть за эти годы разница в суммах составляла 3 436 гривен.

Если лицо купило 100 долларов в 2010 и держало их до 2025, то, обменяв, получило 4185 гривен. То есть заработал бы 3 377 гривен, но рано радоваться, ведь в Украине продолжается инфляция, которая съедает часть суммы.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько бы украинец смог заработать в 2025 году, если бы 1000 долларов купил в начале 2015 года.