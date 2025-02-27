Працюючим пенсіонерам індексація у березні не світить — їм перерахують гроші пізніше

Пенсіонерам додадуть грошей відповідно до набутого стажу

В березні українських пенсіонерів очікує індексація пенсій. Підвищення буде на 11,5 %, водночас найменше підвищення становитиме 100 грн, а в середньому до пенсій додадуть близько 500.

Індексація пенсій торкнеться не усіх пенсіонерів. Серед категорій, які оминуть увагою в березні — пенсіонери, що досі працюють. Їм перерахунок пенсійних виплат призначений на квітень 2025 року.

Перерахунок стосується осіб:

які після призначення або попереднього перерахунку пенсії набули не менше ніж 24 місяці страхового стажу ,

, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії не напрацювали стільки стажу після попереднього перерахунку, але саме такий термін минув після призначення або перерахунку.

У 2025 році це стосуватиметься пенсій, призначених або перерахованих у 2023 році. Загалом перерахунок торкнеться 629 тисяч працюючих пенсіонерів. Водночас зміни не поширюються на осіб, які отримують пенсію за вислугу років і ще не досягли 60-річного віку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерам, які підпадають під індексацію, можна дізнатись про нову суму пенсії заздалегідь. Порахувати пенсію після індексації дає можливість сайт ПФУ.