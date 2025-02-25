Індексація не для всіх. Хто з українців після березня залишиться з такими самими виплатами

Є певний список українців на пенсії, що можуть не очікувати на підвищення своїх виплат

Індексація пенсій у цьому році в Україні має провестись у березні. Перерахунок виплат відбудеться майже для всіх, однак є категорії громадян, пенсії яких залишаться без змін.

Пенсії не будуть індексуватись у 2,8 млн громадян, що працюють. Як йдеться у матеріалі "РБК-Україна", для них є інший механізм перерахунку, який проведеться у квітні, але розмір збільшення буде меншим за індексацію.

Крім того, на індексацію не розраховують:

громадяни, що вийшли на відпочинок після 1 січня 2025, адже їх виплати вже вирахувані на основі актуальних зарплат;

громадяни, пенсії яких були призначені за останні 3 роки, адже виплати вже вирахувані на основі актуальних розмірів заробітних плат. Однак для них можуть встановити невелику надбавку;

громадяни, що отримують пенсію, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів, тобто 23 610 гривень.

Водночас спеціальні або пенсії, що регулюються окремими законами, можуть проіндексувати лише за рішенням уряду з 1 березня. Це стосується осіб, що мають пенсії, як військові, колишні чиновники та чорнобильці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде висока пенсія у тих, хто оформить її в 65 років, маючи 30 тисяч гривень зарплати.