Мінімальні пенсію, зарплату та прожитковий мінімум хочуть підняти в три етапи. Якими будуть остаточні суми

Три основні виплати в Україні планують підвищити

Протягом весни-осені 2025 року в Україні хочуть підвищити мінімальну зарплату, пенсію та прожитковий мінімум. Перше підвищення може відбутись вже у квітні.

Згідно зі законопроєктом "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо підвищення розмірів прожиткових мінімумів, мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком", збільшення може відбутись поетапно — у квітні, липні та жовтні.

У документі вказано, що виплати ростимуть так:

З 1 квітня мінімальна зарплата становитиме 9 100 гривень (55 гривень на годину), з 1 липня — 10 100 гривень (61 гривня на годину), а з 1 жовтня — 11 184 гривні (68 гривень на годину).

Крім того, буде підвищено мінімальну пенсію. Наразі вона становить 2 361 гривню. З 1 квітня вона зросте до 3 407 гривень, з 1 липня — до 4 808 гривень, а з 1 жовтня — понад 7 000 гривень.

Водночас прожитковий мінімум збільшиться:

для дітей до 6 років:

з 1 квітня до 3 627 гривень;

з 1 липня — до 5 110 гривень;

а з 1 жовтня — до 7 533 гривень.

для дітей від 6 до 18 років:

з 1 квітня — 4 571 гривня;

з 1 липня — 6 451 гривня;

з 1 жовтня — 9 467 гривень.

для працездатного населення:

з 1 квітня — 5 400 гривня;

з 1 липня — 7 620 гривня;

з 1 жовтня — 11 184 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку пенсію розраховує чоловік в 65 років, що має мінімальний стаж та отримує мінімальну зарплату.