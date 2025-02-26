Чи можна дізнатись суму своєї пенсії після індексації ще до дати виплати

Дізнатись про нову суму пенсії можна в особистому кабінеті ПФУ

Індексація пенсій в Україні проведеться за планом у березні поточного року. Сума підвищення для кожного пенсіонера буде індивідуальною, але про нову виплату можна дізнатись вже після індексування, поки не почали виплачувати перші нарахування.

Для цього потрібно перейти на портал Пенсійного фонду України. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області.

Аби дізнатись розмір майбутньої виплати після індексації, особі потрібно:

Увійти в особистий кабінет через кваліфікований електронний підпис або за допомогою банківської картки;

Перейти в розділ "Моя пенсія", що знаходиться в лівому боковому меню;

Переглянути інформацію про перерахунок пенсії.

Тим часом в Україні хочуть підняти мінімальні пенсію, зарплату та прожитковий мінімум в три етапи. Є остаточні суми після перерахунку.

Раніше "Телеграф" писав про те, наскільки можуть вирости пенсії після індексації у тих, хто має виплати в 3, 5 та 10 тисяч гривень. Деякі літні особи можуть розраховувати на підвищення в 1000 гривень і більше, але все залежить від розміру наявної пенсії.